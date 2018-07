Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie nu va organiza un referendum pentru acordul final privind Brexitul si nici nu va amana data iesirii din blocul european, a declarat prim-ministrul britanic Theresa May, dupa ce doi ministri din guvernul ei si-au dat demisia, scrie Reuters.May a declarat ca Marea Britanie nu…

- Camera Lorzilor a aprobat miercuri proiectul de lege privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Aprobarea in camera superioara a Parlamentului britanic, fara vot, a textului referitor la Brexit propus de premierul Theresa May pune capat unor dezbateri…

- Premierul britanic, Theresa May, a evitat marti o periculoasa infrangere in timpul examinarii proiectului sau de lege asupra Brexitului, dupa respingerea unui amendament ce i-ar fi dat parlamentului un drept de veto asupra rezultatului negocierilor cu Brexelles-ul, informeaza miercuri AFP. Deputatii…

- Votul din parlamentul britanic asupra proiectului de lege guvernamental legat de Brexit ar putea trimite un mesaj negativ catre Uniunea Europeana si ar putea face negocierile mai dificile daca parlamentarii submineaza pozitia oficiala, a declarat premierul britanic Theresa May intr-o intalnire cu ministrii…

- Theresa May primește lovitura dupa lovitura in Camera Lorzilor, in drumul catre Brexit. Camera Lorzilor din parlamentul Regatului Unit a votat marţi în favoarea rămânerii ţării în piaţa unică europeană, informează Reuters. Cu 245 de…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson spune ca propunerea privind parteneriatul vamal cu Uniunea Europeana dupa ce Marea Britanie va parasi blocul comunitar, considerata a fi optiunea preferata a premierului Theresa May, este 'nebuneasca', relateaza marti Reuters. Marea Britanie…

- Premierul britanic Theresa May l-a numit luni in funcția de ministru de interne pe Sajid Javid, in condițiile in care fosta deținatoare a portofoliului și-a dat demisia din cauza scandalului legat de tratamentul unor rezidenți caraibieni, declarați imigranți ilegali, transmite Reuters.

- Marea Britanie va contribui cu 15 milioane de lire la intarirea apararii statelor din Commonwealth in fata atacurilor informatice lansate de state ostile si grupari criminale, informeaza miercuri Press Association. Premierul britanic Theresa May a facut anuntul in acest sens la inceputul reuniunii de…