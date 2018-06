Stiri pe aceeasi tema

- Camera Lorzilor a aprobat miercuri proiectul de lege privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Aprobarea in camera superioara a Parlamentului britanic, fara vot, a textului referitor la Brexit propus de premierul Theresa May pune capat unor dezbateri…

- Premierul britanic Theresa May a castigat miercuri un vot crucial privitor la rolul parlamentului in aprobarea acordului final cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce a facut unele concesii parlamentarilor eurofili din propria formatiune, Partidul Conservator, transmit…

- Premierul britanic Theresa May a afirmat luni ca Rusia nu va fi invitata sa se alature din nou grupului celor sapte tari puternic industrializate ale lumii, G7, pentru a forma impreuna G8, pana cand nu inceteaza sa se mai amestece in treburile interne ale altor tari, afirmatie ce respinge astfel apelurile…

- Premierul britanic, Theresa May, considera ca nu este momentul potrivit pentru un al doilea referendum privind independenta Scotiei, a declarat luni purtatorul de cuvant al sefei guvernului britanic, adaugand ca nu exista o dorinta in acest sens, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Premierul…

- Premierul britanic Theresa May l-a asigurat duminica pe presedintele iranian Hassan Rouhani ca Regatul Unit si partenerii sai europeni isi mentin angajamentul fata de acordul nuclear cu Iranul din 2015, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Intr-o convorbire telefonica, "cei doi lideri au…

- Premierul britanic Theresa May l-a numit luni in funcția de ministru de interne pe Sajid Javid, in condițiile in care fosta deținatoare a portofoliului și-a dat demisia din cauza scandalului legat de tratamentul unor rezidenți caraibieni, declarați imigranți ilegali, transmite Reuters.

- Prim-ministrul britanic, Theresa May, a sustinut sambata ca interventia militara din Siria a fost un succes si ca atacurile au fost „corecte si legale”, conform The Guardian, citat de News.ro.