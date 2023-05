Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Rishi Sunak s-a confruntat joi cu primul sau test electoral major, in cadrul unor alegeri locale ale caror rezultate sunt asteptate vineri, dupa un an in care conservatorii aflati la guvernare au avut de suferit din cauza mai multor scandaluri, a grevelor si a haosului economic, relateaza…

- Premierul britanic, Rishi Sunak, este investigat de organismul care supravegheaza conduita deputatilor pentru un posibil conflict de interese, pe care presa il leaga de o firma in care sotia sa, Akshata Murphy, detine actiuni, transmit agentiile internationale de presa, potrivit Agerpres. Fii…

- Premierul britanic Rishi Sunak va pleca duminica in SUA pentru a se intalni cu președintele american Joe Biden și cu premierul australian Anthony Albanese, in vederea finalizarii detaliilor unui acord care vizeaza contracararea Chinei prin livrarea de submarine Australiei, scrie Rador.Totodata, guvernul…

- Premierul britanic, Rishi Sunak, a apreciat drept "esential" un "strans parteneriat" intre Regatul Unit si Franta, inainte de a fi primit vineri de presedintele Emmanuel Macron pentru primul summit franco-britanic din 2018, organizat dupa ani de tensiune, relateaza AFP, citat de Agerpres."Istoria…

- Oricine soseste ilegal in Marea Britanie nu va putea sa ramana, a afirmat premierul britanic Rishi Sunak intr-un interviu aparut in Mail on Sunday, inainte ca o noua legislatie pe aceasta tema sa fie stabilita saptamana viitoare.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca premierul britanic Rishi Sunak si-a exprimat dorinta de a furniza Ucrainei avioane de lupta, in timp ce acesta a anuntat ca Marea Britanie va incepe sa antreneze piloti ucraineni, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Premierul britanic Rishi Sunak i-a oferit lui Volodimir Zelenski un cadou deosebit cu ocazia primei vizite a presedintelui ucrainean in Marea Britanie de la invazia declansata de Rusia impotriva tarii sale, potrivit Agerpres.