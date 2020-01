Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson intentioneaza sa mute camera superioara a Parlamentului, Camera Lorzilor, in York, oras in nordul Angliei, a relatat Sunday Times, citat duminica de Reuters, citata de Agerpres. La alegerile nationale de luna trecuta pentru camera inferioara, conservatorii lui Johnson…

- Premierul irlandez Leo Varadkar si-a exprimat joi speranta ca alegerile generale din Marea Britanie sa nu duca la un parlament blocat, in care niciuna dintre cele doua parti nu detine majoritatea, relateaza DPA."Cred ca lucrul cel mai bun pentru Irlanda, pentru Regatul Unit, pentru Europa…

- Cozi la secțiile de vot din Marea Britanie, unde cetațenii sunt chemați la urne pentru a decide o noua configurație a Parlamentului de la Londra, principala miza fiind insa legata de Brexit. .

- Presedintele american Donald Trump, aflat in vizita la Londra, a apreciat marti ca premierul britanic Boris Johnson este "foarte capabil" si "va face treaba buna", la cateva momente dupa ce a afirmat ca nu vrea sa se implice in campania electorala care se desfasoara in Marea Britanie in vederea alegerilor…

- Autoritatile din Marea Britanie au emis vineri peste 100 de alerte de inundatii, numerosi locuitori din anumite zone din nordul Angliei fiind salvati sau nevoiti sa-si evacueze casele, dupa ce cantitatea de precipitatii cazuta in 24 de ore a depasit totalul precipitatiilor inregistrate in mod normal…

- Camera Comunelor a aprobat, cu 438 de voturi pentru si 20 impotriva, o lege care creeaza conditiile pentru organizarea de alegeri in luna decembrie, pentru prima oara din 1923, Proiectul de lege trebuie sa fie aprobat si de Camera Lorzilor. Daca legea va fi adoptata, va avea loc o campanie…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat joi ca cere Parlamentului sa aprobe organizarea de alegeri generale anticipate pe 12 decembrie, ca parte a eforturilor sale de a asigura o ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters.„Modalitatea prin care Brexitul poate fi…