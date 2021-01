Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson va vizita Scotia saptamana aceasta pentru a pleda ca scotienii sa respinga separatismul dupa ce premierul Scotiei a cerut un alt referendum pentru independenta, potrivit The Sun, relateaza Reuters luni. Duminica, Nicola Sturgeon a declarat ca spera ca un rezultat bun…

- Partidul Naționalist Scoțian (SNP) a intocmit un plan in 11 puncte privind organizarea unui al doilea referendum asupra independenței, din care sambata au fost publicate mai multe puncte, informeaza Agerpres , care citeaza dpa. Liderul SNP, Nicola Sturgeon, a spus ca intenționeaza sa organizeze un ”referendum…

- Romanii care se afla in Regatul Unit inainte de 31 decembrie 2020 si intentioneaza sa locuiasca, sa munceasca sau sa studieze in aceasta tara si dupa aceasta data trebuie sa solicite obtinerea statutului de rezident (settled status sau pre-settled status) in cadrul programului EU Settlement Scheme (EUSS)…

- Peste 600.000 de romani au primit statutul de rezident sau statutul de rezident temporar in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Aceasta calitate le permite ca si dupa incheierea perioadei de tranzitie de dupa retragerea acestei tari din Uniunea Europeana sa beneficieze de aceleasi drepturi…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 20.12.2020,Hotararea numarul 61 pentru aprobarea introducerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pe listațarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra…

- Premierul Scoției, Nicola Sturgeon, s-a declarat convinsa, sâmbata, ca va obtine independenta Scotiei fata de Marea Britanie, în contextul în care majoritatea scotienilor se opun iesirii din Uniunea Europeana, conform cotidianului The Guardian."Nu am fost niciodata mai…

- Șefa guvernului regional scoțian, Nicola Sturgeon, planuiește organizarea unui referendum pentru independența fața de Marea Britanie in prima parte a lui 2021. Opiniile sunt volatile, dar ultimele sondaje arata ca majoritatea scoțienilor susțin desprinderea de Regatul Unit, ca urmare a Brexit-ului,…