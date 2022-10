Stiri pe aceeasi tema

Premierul britanic, Liz Truss, a afirmat ca isi asuma responsabilitatea pentru greselile din strategia financiara a guvernului sau, de cand a preluat functia, anunța RADOR.

Premierul britanic Liz Truss l-a numit in functia de ministru de Finante pe Jeremy Hunt dupa ce i-a cerut demisia lui Kwasi Kwarteng, pe fondul criticilor la adresa politicilor noului Guvern de la Londra.

La doar o luna de la instalarea ei la putere, noua sefa a guvernului britanic Liz Truss este deja mai putin populara decat au fost vreodata predecesorul ei Boris Johnson sau fostul lider al Partidului Laburist Jeremy Corbyn, arata un sondaj YouGov citat miercuri de dpa.

Guvernul condus de premierul britanic Liz Truss a fost fortat luni sa revina asupra planurilor anterioare care vizau reducerea cotei de impozitare pentru persoanele instarite, o intentie care a declansat turbulente pe pietele financiare si o rebeliune in interiorul Partidului Conservator, transmite…

Premierul britanic, Liz Truss, intentioneaza sa extinda cotele de imigranti care intra in Marea Britanie pentru a atenua lipsa de muncitori in sectoare precum serviciile sociale, agricultura si transporturile, potrivit ziarelor britanice The Times si Financial Times - relateaza duminica EFE si Reuters.

Premierul britanic, Liz Truss, a spus ca facturile mai mari la energie sunt un pret care merita platit pentru securitatea energetica pe termen lung a Regatului Unit.

Egiptul intenționeaza sa majoreze taxele pentru navele care tranziteaza Canalul Suez cu 15% in 2023, a declarat sambata președintele autoritații canalului, Osama Rabie, potrivit Reuters.

Regele Charles al III-lea Marii Britanii a descris moartea mamei sale, Regina Elizabeth a II-a, drept momentul de care "ii era groaza", intr-o discutie cu prim-ministrul Liz Truss, vineri, care a fost surprinsa de camerele de televiziune, relateaza Reuters, potrivit News.ro.