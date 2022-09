Stiri pe aceeasi tema

- Economiile bogate ar trebui sa loveasca companiile de petrol și gaze cu noi taxe pentru a ajuta țarile care sufera din cauza schimbarilor climatice și populația care se lupta cu facturile tot mai mari la energie și alimente, a declarat marți secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Șeful ONU i-a…

- Premierul britanic Liz Truss s-a angajat luni sa acorde asistenta militara Ucrainei in valoare de cel putin 2,3 miliarde de lire sterline in 2023 pentru a o ajuta sa se apere de invazia rusa initiata de presedintele Putin, informeaza PA Media/dpa.

- Membrii cabinetului britanic vor avea prima intalnire cu Regele Charles al III-lea sambata, la doar cateva zile dupa ce premierul Liz Truss a format noul guvern, transmite dpa. Principalii ministri vor lua parte la Consiliul de Ascensiune, care se va desfasura la Palatul St James din Londra, unde Charles…

- SUA vor livra Ucrainei un nou ajutor militar in valoare de 675 milioane de dolari. Despre aceasta a anunțat secretarul apararii, Lloyd Austin, la 8 septembrie, la baza americana Ramstein din Germania, unde s-au reunit aliatii Kievului pentru a-si coordona sprijinul, transmite AFP și Agerpres. Acest…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a catalogat declarația purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, care a acuzat Romania ca a livrat recent Ucrainei un „al cincilea pachet” de ajutor militar, drept o „incercare de manipulare” a opiniei publice. Vasile Dancu afirma ca astfel…

- Pentagonul anunta vineri o noua transa de ajutor militar destinata Ucrainei - in valoare de 775 de milioane de dolari -, care consta, intre altele, in rachete suplimentare pentru sistemul american de artilerie de precizie HIMARS, relateaza AFP. Aceasta noua transa de ajutor prevede, de asemenea, trimiterea…

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a declarat joi ca este putin probabil ca Vladimir Putin sa castige vreodata razboiul din Ucraina, in conditiile in care armata liderului de la Kremlin „a inceput sa esueze in mai multe zone”, relateaza DPA, citata de Agerpres. Oficialul britanic spune ca…

- Australia va furniza Ucrainei 34 de vehicule blindate suplimentare și va interzice importurile de aur rusesc, a declarat duminica, la Kiev, premierul australian Anthony Albanese.