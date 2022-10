Guvernul din Marea Britanie condus de Liz Truss da inapoi cu privire la aproape toate masurile sale fiscale anunțate, in fața crizei financiare. Masurile, dezvaluite in urma cu trei saptamani, au aruncat piețele britanice in turbulențe. Dupa aceasta rasturnare de situație, zilele premierului la sediul din 10 Downing Street par sa fie numarate. „Mai multe […] The post Premierul britanic Liz Truss are zilele numarate. Noul ministru de Finanțe anuleaza toate masurile fiscale promise/ Se sucește platonarea facturilor first appeared on Ziarul National .