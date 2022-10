Premierul britanic, Liz Truss, a demisionat

Premierul britanic, Liz Truss, a sustinut o declaratie de presa, la Downing Street, in cadrul careia si-a anuntat demisia, la 45 de zile de la preluarea mandatului. Liz Truss: (…) Putin si razboiul sau ilegal din Ucraina ameninta securitatea intregului nostru continent, iar tara noastra a fost tinuta pe loc prea mult timp, de cresterea economica limitata. Am fost aleasa de Partidul Conservator cu mandatul de a schimba acest lucru. Am livrat solutii in privinta facturilor la energie si a asigurarilor nationale si am stabilit o viziune pentru o economie bazata pe taxe mici si crestere ridicata,…