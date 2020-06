Stiri pe aceeasi tema

- "Hong Kong este un succes pentru ca oamenii sai sunt liberi. Daca China va continua, asta va fi in conflict direct cu obligațiile din declarația comuna, un tratat cu efecte juridice, inregistrat la Națiunile Unite", scrie Johnson intr-un material in ziarul The Times. Reacția premierului vine…

- Marea Britanie nu-i va abandona pe cetațenii din Hong Kong daca Beijingul impune legea securitații naționale ce intra în conflict cu obligațiile internaționale asumate de China prin acordul din 1984, a declarat miercuri premierul Boris Johnson, citat de Reuters. ”Hong Kong este un…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat marti ca va oferi pasapoarte catorva milioane de locuitori din Hong Kong si, posibil, acces la cetatenia britanica daca China va insista asupra impunerii noii legi privind securitatea nationala, informeaza AFP si Reuters. "Multe persoane din Hong Kong…

- Premierul britanic Boris Johnson urmeaza sa efectueze luna viitoare o vizita la Bruxelles, in vederea unor intalniri cu reprezentanti ai Comisiei Europene (CE), dezvaluie in editia de joi cotidianul The Times, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Potrivit ziarului, negociatorul-sef britanic…

- Premierul britanic Boris Johnson intenționeaza sa reduca implicarea Huawei în dezvoltarea rețelei 5G din Marea Britanie ca urmare a pandemiei cauzate de noul coronavirus, susține The Telegraph.Johnson le-a cerut oficialilor britanici sa elaboreze planuri care sa reduca implicarea Chinei…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, duminica, ca masurile restrictive legate de noul coronavirus vor fi prelungite pana la 1 iunie, cand se așteapta sa poata fi redeschise, treptat, magazinele și școlile primare. „Chiar daca am realizat progrese pentru a satisface cel putin anumite conditii…

- Michael Gove, unul dintre principalii ministri ai Guvernului britanic, s-a plasat in izolare, dupa ce un membru al familiei sale prezinta simptome de covid-19, dezvaluie un jurnalist de la postul ITV, relateaza Reuters.

- Nadine Dorries, subsecretar parlamentar de stat pentru sanatate si ingrijire sociala in Marea Britanie, a fost diagnosticata cu coronavirus dupa ce s-a simtit rau vineri, potrivit The Times, relateaza Reuters. Dorries, care se afla acum in izolare la domiciliu si se recupereaza, s-a intalnit…