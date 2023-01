Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak s-a angajat miercuri sa reduca la jumatate inflatia in acest an, sa atace criza din sistemul de sanatate si sa lupte contra imigratiei ilegale, intr-un discurs in care si-a expus prioritatile in contextul gravelor turbulente sociale pe care le traverseaza Regatul…

- Premierul britanic, Rishi Sunak, s-a confruntat sambata cu critici pentru ca a parut fara contact cu oamenii obisnuiti atunci cand a intrebat un om al strazii, la o actiune caritabila, daca "lucreaza in afaceri" si daca vrea sa intre in industria financiara, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Premierul britanic Rishi Sunak a ordonat un raport care sa evalueze evolutiile razboiului din Ucraina pentru a putea cantari contributiile militare ale Londrei, oficiali de rang inalt temandu-se ca acesta ar putea avea o abordare mult mai precauta fata de cea a predecesorului sau Boris Johnson, relateaza…

- Premierul britanic Rishi Sunak s-a intalnit astazi cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Kiev. Intalnirea a avut loc pentru „a confirma sprijinul continuu al Marii Britanii” pentru Ucraina in razboiul impotriva Rusiei, a declarat un purtator de cuvant din Downing

- Ministrul britanic al justitiei Dominic Raab a fost acuzat de hartuire fata de personalul sau, alegatii care ridicau semne de intrebare sambata asupra alegerilor facute de premierul Rishi Sunak.

- Premierul britanic demisionar Liz Truss a declarat marti, in ultimul ei discurs la Downing Street, ca „zile mai luminoase” vor veni pentru Marea Britanie, urandu-i in acelasi timp succesorului ei Rishi Sunak mult succes, relateaza Reuters si AFP.