Premierul britanic, Boris Johnson, s-a vaccinat anti-Covid cu serul AstraZeneca

Premierul britanic, Boris Johnson, a primit vineri prima injecție cu vaccinul AstraZeneca, in contextul in care increderea in acest ser este la cele mai mici cote, informeaza Hotnews , care citeaza AFP. Johnson, care are 56 de ani, a fost vaccinat la Spitalul ”St. Thomas” din Londra, unde a petrecut trei zile la terapie intensiva, in aprilie 2020, cand a fost infectat cu Covid. Cinci cazuri de cheaguri de sange, investigate ”Nu am simțit nimic”, a spus premierul britanic, care a subliniat ca vaccinul ”este sigur”, la fel ca serul Pfizer. ”Ce nu este sigur este sa faci Covid și de asta este important…