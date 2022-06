Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson le-a cerut, sambata, liderilor G7 sa nu "abandoneze Ucraina” dupa mai bine de patru luni de invazie rusa, avertizand asupra "oboselii" in sprijinirea Kievului si anuntand ajutor economic suplimentar, scrie lefigaro.fr, potrivit news.ro.

- Premierul britanic Boris Johnson le-a cerut sambata liderilor G7 sa nu „abandoneze” Ucraina dupa mai bine de patru luni de invazie rusa, avertizand asupra oricarei ''oboseli'' in sprijinirea Kievului si anuntand ajutor economic suplimentar, relateaza AFP.

- Premierul britanic Boris Johnson si-a exprimat sambata ingrijorarea ca Ucraina ar putea fi obligata sa incheie cu Rusia o pace neconvenabila, transmite Reuters, potrivit stiri.tvr.ro. Consecintele economice ale razboiului creeaza o presiune asupra Kievului, a aratat prim-ministrul Regatului Unit la…

- Premierul britanic Boris Johnson a recunoscut intr-un interviu acordat Bloomberg ca președintele rus Vladimir Putin face progrese graduale, lente, dar tangibile in Ucraina. Potrivit prim-ministrului britanic, trupele ruse fac progrese semnificative in cursul ostilitaților din Donbass și, prin urmare,…

- Premierul britanic Boris Johnson viziteaza, in cursul zilei de miercuri, Suedia si Finlanda cu scopul de a discuta despre razboiul din Ucraina si despre securitatea europeana, in contextul in care ambele state nordice iau in considerare aderarea la NATO, a declarat purtatorul de cuvant al oficialului…

- Premierul britanic Boris Johnson se va adresa marti parlamentului ucrainean prin videoconferinta, la trei saptamani dupa ce a calatorit la Kiev pentru a se intalni cu președintele ucrainean Volodimir Zelensky. Oficialul britanic devine primul lider mondial care a facut acest lucru de la izbucnirea razboiului…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, dispune de ”spatiul politic” pentru a pune capat invaziei sale din Ucraina, in parte datorita cenzurii instaurate in Rusia, a declarat marti premierul britanic Boris Johnson, transmite AFP. „Tinand cont de sprijinul masiv al Rusiei pentru ceea ce face, aparenta indiferenta…

- Vizita surpriza pe care premierul britanic Boris Johnson a facut-o sambata in Ucraina i-a luat cu adevarat prin surprindere pe locuitorii Kievului, pentru ca premierul britanic și gazda sa, președintele Volodimir Zelenski, au facut o plimbare prin centrul capitalei ucrainene.