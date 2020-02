Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson urmeaza sa anunte luni pozitia Regatului Unit la negocierile post-Brexit cu Uniunea Europeana, transmit Reuters si PA. Potrivit Reuters, Johnson va sustine intr-un discurs...

- Dupa divorț, Boris Johnson incepe razboiul. Premierul britanic amenința cu negocieri dure, fara concesii la dresa UE Premierul britanic Boris Johnson va adopta luni o atitudine ferma si "fara concesii" la adresa Uniunii Europene, intr-un discurs care vizeaza definirea principalelor linii ale…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat pe Twitter ca a semnat vineri acordul pentru iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), prevazuta pentru 31 ianuarie, salutand "un nou capitol din istoria" tarii sale, informeaza Reuters si AFP. Dupa trei ani de criza politica in Regatul…

- Potrivit Reuters , primul ministru britanic Boris Johnson a declarat ca cei care se opun utilizarii de echipamente de comunicații fabricate de Huawei in China, pentru implementarea noilor rețele 5G in Marea Britanie, trebuie sa spuna și care este tehnologie alternativa ce trebuie folosita in schimb.…

- Prioritatea guvernului condus de premierul Boris Johnson va fi de a scoate Regatul Unit din Uniunea Europeana (UE) la 31 ianuarie si de a incheia un nou acord comercial cu UE pana la sfarsitul anului viitor, a declarat duminica Michael Gove, adjunctul de facto al lui Johnson si ministru responsabil…