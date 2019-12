Premierul britanic Boris Johnson îşi prezintă în Parlament acordul pentru Brexit Textul transpune in lege prevederile acordului incheiat de seful in exercitiu al Guvernului cu Bruxellesul. ”Preconizam sa incepem procesul inainte de Craciun si o vom face in conformtitate cu Constitutia”, in coordonare cu presedintele Camerei inferioare a Parlamentului britanic, care urmeaza sa fie ales marti, a precizat el. Guvernul Johnson este convins ca va putea obtine dupa aceea un acord care sa reglementeze pe termen lung relatiile economice si comerciale intre UE si Regatul Unit.



Partidul Conservator (Tories) al lui Boris Johnson a obtinut o victorie zdrobitoare in alegerile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson trebuie sa se "concentreze asupra realitații" și sa recunoasca faptul ca Partidului Național Scoțian i s-a oferit un mandat de a organiza un nou referendum pentru independența, a declarat liderul regional Nicola Sturgeon, relateaza Reuters, citat de Mediafax.Citește…

- Premierul britanic Boris Johnson trebuie sa se „concentreze asupra realitații” și sa recunoasca faptul ca Partidului Național Scoțian (SNP) i s-a oferit un mandat de a organiza un nou referendum pentru independența, a declarat liderul regional Nicola Sturgeon, potrivit agenției Reuters,…

- Nemultumiti de victoria lui Boris Johnson, in alegerile legislative anticipate, numerosi opozanti ai premierului britanic s-au batut vineri seara cu fortele de ordine. Multi dintre ei au sfarsit in arest. Suparat si el pe rezultatul alegerilor, mai ales ca a pierdut, Jeremy Corbyn, liderul Partidului…

- Premierul britanic, Boris Johnson, i-a transmis vineri seara prim-ministrului scotian, Nicola Sturgeon, ca se opune unui nou referendum privind independenta Scotiei, dar liderul de la Edinburgh a cerut respectarea dorintei scotienilor, anunța MEDIAFAX.Boris Johnson a sunat-o pe Nicola Sturgeon…

- Premierul britanic Boris Johnson (conservator) a respins duminica ideea organizarii unui nou referendum pentru independenta Scotiei, in timp ce Partidul Laburist, cea mai mare forta de opozitie din Regatul Unit, a sugerat ca nu ar incerca sa opreasca un astfel de demers, informeaza EFE, potrivit…

- Premierul britanic Boris Johnson (conservator) a respins duminica ideea organizarii unui nou referendum pentru independenta Scotiei, in timp ce Partidul Laburist, cea mai mare forta de opozitie din Regatul Unit, a sugerat ca nu ar incerca sa opreasca un astfel de demers, informeaza EFE. …

- Premierul britanic Boris Johnson si-a cerut scuze duminica pentru ca nu a realizat Brexitul la 31 octombrie, asa cum promisese, si si-a sustinut acordul de iesire din Uniunea Europeana criticat de presedintele american Donald Trump, informeaza France Presse. Intrebat daca isi va cere scuze…

- "Alegerile legislative pe care le avem in 12 decembrie sunt alegerile cele mai importante din epoca noastra pentru Scotia. In joc este viitorul tarii noastre", a declarat lidera Partidului National Scotian (SNP) in fata manifestantilor care agitau drapele scotiene.Perspectiva unei Scotii…