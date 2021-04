Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson i-a adus un omagiu printului Philip, imediat dupa anuntarea decesului acestuia, la varsta de 99 de ani, si a prezentat condoleante reginei Elizabeth a II-a si familiei regale. ”El a condus familia regala de-a lungul tuturor acestori ani, alaturi de regina.…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca nu intentioneaza sa modifice planurile guvernului privind relaxarea restrictiilor dupa ce autoritatile de reglementare in domeniul sanitar au recomandat miercuri ca persoanelor cu varsta sub 30 de ani sa nu li se administreze vaccinul anti-COVID-19 AstraZeneca/Oxford,…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anunțat, luni, ca saptamana viitoare vor fi ridicate restricțiile programate, cu deschiderea tuturor magazinelor, salilor de sport, a frizeriilor și a teraselor din Anglia, relateaza Reuters. Guvernul britanic analizeaza problemele etice ridicate de certificatele…

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat miercuri ca se va vaccina in curand cu serul dezvoltat de compania farmaceutica AstraZeneca, in parteneriat cu Universitatea Oxford, informeaza Hotnews , care citeaza Reuters și Politico. Anunțul lui Johnson vine dupa ce mai multe țari au suspendat vaccinarea…

- Premierul britanic Boris Johnson ia in calcul o ridicare treptata a izolarii impuse in cadrul luptei impotriva epidemiei covid-19 - incepand din mai -, dezvaluie tabloidul Daily Mail, relateaza Reuters, potrivit News.ro. Aceasta ar consta intr-o redeschidere a puburilor si restauratelor -…

- Premierul britanic Boris Johnson va face un apel la cooperare internationala pentru distributia vaccinurilor impotriva COVID-19 la viitorul summit G7 care se va desfasura online, a anuntat duminica dimineata guvernul britanic, relateaza dpa, AFP si Reuters. Summitul va avea loc online…

- Premierul britanic Boris Johnson va vizita Scotia saptamana aceasta pentru a pleda ca scotienii sa respinga separatismul dupa ce premierul Scotiei a cerut un alt referendum pentru independenta, potrivit The Sun, relateaza Reuters luni. Duminica, Nicola Sturgeon a declarat ca spera ca un rezultat bun…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca varianta coronavirusului SARS-CoV-2 detectata initial in Marea Britanie in luna decembrie provoaca de asemenea o mortalitate crescuta, in plus fata de faptul ca este mai contagioasa, relateaza AFP si Reuters. ''Am fost informati astazi ca,…