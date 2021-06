Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joseph Biden a declarat joi seara, dupa intrevederea cu premierul britanic Boris Johnson, ca au reafirmat "relatia speciala" dintre Statele Unite si Marea Britanie, subliniind ca va fi intensificata cooperarea bilaterala pentru abordarea noilor provocari de pe plan mondial. La…

- Joe Biden și soția sa, Jill, și-au inceput prima lor deplasare in strainatate de la instalarea la Casa Alba cu un turneu in Europa. Prima escala a fost miercuri, in Regatul Unit, pentru a-l intalni pe Boris Johnson și a participa la summitul G7. Va merge apoi la Bruxelles, iar punctul culminant al turneului…

- Presedintele american Joe Biden a sosit in Regatul Unit, miercuri seara, unde va participa la summit-ul G7, prima etapa a unui turneu european in cadrul caruia se va intalni cu omologul sau rus Vladimir Putin, potrivit unui jurnalist AFP aflat la bordul Air Force One, relateaza AFP. Ajuns la bordul…

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat joi ca actiunile pentru combaterea schimbarilor climatice nu au legatura cu ''imbratisarea iepurasilor'', ci cu ''cresterea economica si locurile de munca'', relateaza dpa. ''Este vital pentru noi toti sa…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat luni ca "al treilea val" de infectii cu noul coronavirus care se deplaseaza in prezent prin Europa s-ar putea indrepta spre Regatul Unit, relateaza Reuters. "Experienta anterioara ne-a invatat ca atunci cand prietenii nostri sunt loviti de un val,…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat luni ca ''al treilea val'' de infectii cu noul coronavirus care se deplaseaza in prezent prin Europa s-ar putea indrepta spre Regatul Unit, relateaza Reuters. "Experienta anterioara ne-a invatat ca atunci cand prietenii nostri…

- "Ei cred ca sunt foarte eficiente in reducerea nu doar a spitalizarilor, ci si a formelor grave de boala si a mortalitatii', le-a spus Johnson reporterilor, conform agentiei Press Association, citata de Agerpres. "Continuam sa fim foarte increzatori in program si este minunat sa il vedem desfasurandu-se…

