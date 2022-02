Premierul britanic Boris Johnson a anuntat, intr-un articol in The Times, citat marti de Reuters, ca guvernul sau va cere parlamentului sa voteze sanctiuni impotriva unor persoane si companii din Rusia in cazul unui atac asupra Ucrainei, informeaza Agerpres . Premierul Boris Johnson a spus ca Marea Britanie are in vedere desfasurarea de avioane de lupta Royal Air Force Typhoon si nave de razboi ale marinei regale pentru a proteja Europa de sud-est, potrivit articolului aparut in The Times. „Sanctiuni britanice si alte masuri vor fi pregatite pentru orice nou atac rusesc”, a transmis Boris Johnson.…