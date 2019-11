Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana amana Brexitul pana in 31 ianuarie. Uniunea Europeana (UE) a amanat Brexitul la 31 ianuarie 2020, a anuntat luni presedintele Consiliului Eurpean Donald Tusk, relateaza BBC News. Uniunea a aprobat o ”amanare flexibila” ("flextension") - adica Regatul Unit va putea…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat miercuri, la Manchester (nord-vestul Angliei), ca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana pe 31 octombrie ''orice ar fi'', transmit Reuters si AFP. ''Ceea ce lumea intreaga vrea este sa incheiem acest subiect si sa trecem…

- Premierul britanic Boris Johnson se duce, luni, la Luxemburg, pentru a discuta despre Brexit cu presedintele Comisiei Eurpene Jean-Claude Juncker, au anuntat vineri Downing Street si CE. Este vorba despre prima intalnire intre cei doi lideri de la instalarea la putere a lui Boris Johnson,…

- Ce se intampla cu romanii din Regatul Unit, dupa Brexit. Guvernul britanic a renunțat la planurile inițiale Cetațenii europeni, și romanii așadar, vor avea garantat dreptul de ședere in Marea Britanie timp de trei ani, chiar in cazul unui Brexit fara acord cu Uniunea Europeana. Guvernul britanic a renunțat…

- Premierul australian Scott Morrison a declarat luni ca intalnirea avuta cu omologul sau britanic Boris Johnson l-a convins ca acesta poate gestiona iesirea tarii sale din Uniunea Europeana, transmite Reuters. ''Va spun, daca ati fi stat in acea camera cu el in aceasta dimineata ati fi absolut…

- Premierul britanic Boris Johnson nu are intentia de a renegocia acordul de retragere din Uniunea Europeana, iar scenariul sau central de lucru este un Brexit fara acord, au declarat diplomati europeni, scrie agerpres.ro.''A fost evident ca Regatul Unit nu are un alt plan.

- Premierul britanic Boris Johnson nu are intentia de a renegocia acordul de retragere din Uniunea Europeana, iar scenariul sau central de lucru este un Brexit fara acord, au declarat diplomati europeni, citati marti de cotidianul The Guardian. ''A fost evident ca Regatul Unit nu are un alt plan.…

- Regatul Unit va iesi din Uniunea Europeana pe 31 octombrie, indiferent ce s-ar intampla, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului Boris Johnson, raspunzand unor afirmatii conform carora un consilier guvernamental ar fi spus ca parlamentul britanic a ratat ocazia de a bloca un Brexit fara…