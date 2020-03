Premierul britanic Boris Johnson a respins luni apelurile de a inchide scolile si de a reintroduce testarea in masa pentru coronavirus, dar le-a cerut cetatenilor sa renunte la contactele sociale si la deplasarile care nu sunt esentiale, relateaza DPA, potrivit Agerpres.

Johnson a declarat presei ca guvernul trebuie "sa actioneze drastic", in contextul in care Marea Britanie pare "sa se apropie de partea cresterii rapide" a numarului de cazuri in contextul epidemiei de COVID-19, boala potential fatala cauzata de coronavirus.

Guvernul a emis un "indemn ferm" ca spatiile pentru petrecerea…