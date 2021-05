Premierul britanic Boris Johnson a obtinut joi anularea unei datorii in valoare de 535 de lire sterline (624 de euro), pe care in luna octombrie un tribunal il condamnase sa o plateasca, transmite AFP.



Downing Street a indicat joi ca va depune un recurs pentru anularea acestei datorii ''total nefondate'' si decizia initiala a instantei a fost retrasa ulterior in cursul zilei, a indicat o sursa judiciara.



Publicatia Daily Mail a scris ca Boris Johnson datoreaza suma respectiva unei femei obsedate de teorii ale conspiratiei care il acuza pe seful guvernului…