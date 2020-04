Stiri pe aceeasi tema

- Principalele burse europene au deschis sedinta de marti in crestere, pastrand o atitudine optimista pentru a doua zi consecutiva, pe fondul semnalelor ca epidemia de coronavirus a atins varful in Europa, transmite AFP. In jurul orei 10:30, bursa de la Paris inregistra o crestere de 3,79%,…

- Symonds a postat in urma cu putin timp un mesaj pe Twitter: „Inca de saptamana trecuta am avut simptomele Coronavirusului. Nu am avut nevoie sa fiu testata și, dupa șapte zile de odihna, ma simt mai puternica..Sa fii gravida si sa ai Covid-19 este evident ingrijorator. Pentru femeile insarcinate,…

- Maria Lizcano Gomez este asistenta medicala la Spitalul Royal Brompton din Londra, Marea Britanie. De cand a izbucnit pandemia de coronavirus, lucreaza zi pe secția de Terapie Intensiva, ingrijindu-i pe pacienții infectați cu COVID-19. Pentru ea, o tura dureaza 13 ore. Lucreaza zile, nopți,…

- Boris Johnson a postat un scurt mesaj video pe Twitter, in care ii invita pe britanici sa nu cedeze tentatiei de a-si parasi domiciliul in acest weekend, in contextul in care Regatul Unit se afla in izolare de 11 zile. "Ma simt mai bine, am in continuare unul dintre simptome, am in continuare temperatura,…

- Pe de alta parte si Marea Britanie se confrunta cu dificultati in procurarea de echipamente de protectie pentru medici si asistenti si deja au fost inregistrate primele pierderi de vieti in randul salvatorilor. Astazi este asteptat si un anunt extrem de important in privinta starii de sanatate…

- Sapte dintre cele zece echipe participante la Campionatul Mondial de Formula 1 s-au unit pentru a concepe si produce într-un timp cât mai scurt timp dispozitive medicale, care sa fie folosite în lupta împotriva pandemiei de coronavirus, informeaza L'Equipe.Regrupate…

- Marea Britanie se concentreaza pe doua tipuri de teste impotriva coronavirusului, a anuntat miercuri consilierul stiintific sef al guvernului de la Londra, Patrick Vallance, potrivit Reuters, citata de Agerpres. Patrick Vallance a precizat ca un test este pentru depistarea coronavirusului, iar al…

- Neil Ferguson a elaborat un raport care arata ca strategia relaxata a Marii Britanii in lupta cu coronavirusul ar putea produce sute de mii de morți. Acum, Ferguson este in autoizolare, dupa ce a dezvoltat febra și tuse persistenta, scrie Reuters.Neil Ferguson, profesor de biologie matematica la Imperial…