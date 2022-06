Stiri pe aceeasi tema

- Pana in aceasta toamna, ar putea fi blocate 75 de milioane de tone de cereale in Ucraina, susține presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care solicita arme care ar putea asigura circulatia in siguranta a exporturilor tarii, transmite Reuters. Ucraina discuta cu Marea Britanie si Turcia ideea ca…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni. 6 iunie, ca pana in aceasta toamna ar putea fi blocate 75 de milioane de tone de cereale in Ucraina, iar autoritatile de la Kiev vor arme care ar putea asigura circulatia in siguranta a exporturilor tarii, transmite Reuters.In acest moment, Ucraina…

- Rusia utilizeaza locuitorii din Asia si Africa drept ‘moneda de schimb’ prin blocarea exporturilor de cereale din Ucraina, care detine 22 de milioane de tone de grane in depozitele sale, a denuntat luni seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de agentiile de presa EFE si Unian. ‘Blocarea…

- UPDATE – Autoritatile ucrainene spera sa poata evacua vineri civilii blocati in combinatul siderurgic Azovstal impreuna cu ultimii combatanti care apara orasul Mariupol (sud), asediat de fortele ruse, informeaza Reuters. ‘O operatiune este planificata pentru astazi (vineri) pentru a scoate civilii’…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski spera ca țara va obține „in urmatoarele saptamani” statutul de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeana. El i-a transmis, luni, ambasadorului Uniunii Europene in Ucraina, Matti Maasikas, doua dosare voluminoase care constituie, practic, cererea de aderare…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a informat presa cu privire la discuțiile care au avut loc marți in Turcia cu Ucraina și a minimizat orice speranța de progres. Marți, Rusia a declarat ca intenționeaza sa iși reduca activitatea militara in Kiev și Chernihiv, iar Ucraina a declarat…

- Papa Francisc a condamnat vineri, la Vatican, "razboiul odios" impotriva "fratilor nostri ucraineni fara aparare", in cadrul unei ceremonii dedicate Ucrainei si Rusiei, relateaza AFP. "Zilele acestea (...) bombele distrug casele multora dintre fratii nostri ucraineni fara aparare", a declarat Suveranul…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca Ucraina și Rusia au facut progrese in procesul de negocieri. Potrivit lui, parțile sint aproape de un consens in privința la patru din cele șase puncte. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la ediția turca Anadolu Agency. Potrivit…