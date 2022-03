Stiri pe aceeasi tema

- Sefii de stat si de guvern din Uniunea Europeana vor incerca, joi si vineri, la Versailles, sa puna bazele unei Europe mai suverane dupa socul invaziei ruse in Ucraina, care a expus slabiciunile blocului comunitar, noteaza France Presse. Razboiul declansat de presedintele rus Vladimir Putin a scos in…

- „Pentru oamenii din Rusia, asta va insemna, de exemplu, ca o nepoata care locuiește in Europa nu va putea transfera bani bunicii ei”, este de acord cu bucurie noul șef al diplomației germane, doamna Burbock. Toata experiența anterioara a aratat ca sancțiunile asupra politicilor țarilor carora le sunt…

- Mai multe tari si-au indemnat cetatenii sa paraseasca Ucraina pe fondul temerilor privind o invazie iminenta a Rusiei, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, Jake Sullivan, avertizand duminica ca Kremlinul si-a accelerat desfpsurarea militara extraordinara de-a…

- Politia londoneza i-a trimis vineri prim-ministrului britanic Boris Johnson un chestionar de ancheta privind petrecerile organizate in Downing Street in perioada lockdown-ului, informeaza Digi24 . „Putem confirma ca prim-ministrul a primit un chestionar din partea politiei din Londra. Va raspunde asa…

- La cateva ore dupa ce avioane rusesti de atac Su-25 au aterizat pe un aerodrom din vestul Belarusului, in Polonia vecina a aterizat primul avion cu soldati din contingentul trimis de SUA pe flancul estic al NATO. Circa 1.700 de militari americani vor sosi din SUA in Polonia si alti 300 in Germania,…

- Liderul Partidului Democrația Acasa, Vasile Costiuc, susține ca Veaceslav Platon ar negocia, la Londra, cu unii liderii politici de dreapta, de la Chișinau, formarea unui nou Guvern. Declarațiile au fost facute dupa ședința de judecata din aceasta seara, in care i-a fost emis mandat de arest la domiciliu,…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a avertizat duminica asupra riscului real ca Spania sa se confrunte curand cu ”al saselea val” al pandemiei din cauza transmiterii intense a variantei Omicron si a convocat pentru miercuri o reuniune de urgenta pentru evaluarea situatiei sanitare, transmit agențiile…

- Londra a anuntat duminica ridicarea nivelului de alerta pentru Covid din cauza unei „cresteri rapide” a cazurilor de infectare cu varianta Omicron, iar premierul Boris Johnson a susținut o declarație de presa in care a vorbit despre o „urgența” și a anunțat ca doza booster se va putea administra tuturor…