- Conform Kyev Independent, la Bucea – localitatea din N-V Kievului, unde rușii au impușcat peste 1300 de civili – vorbim, deci, despre un masacru – inca se ingroapa morți. Pentru ca inca sunt descoperite cadavre. Acum, autoritațile ucrainene se confrunta cu o problema: 21 de trupuri ciuntite și ciuruite…

- Compania de stat ucraineana Energoatom a anuntat vineri ca fortele ruse intentioneaza sa intrerupa functionarea blocurilor energetice de la centrala nucleara Zaporojie si sa le deconecteze de la reteaua de energie electrica a Ucrainei, informeaza Reuters. Intr-o declaratie, Energoatom a explicat ca…

- Operatorul ucrainean Energoatom a transmis marți ca forțele armate ale Federației Ruse care ocupa centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie se pregatesc sa o racordeze la Crimeea, peninsula anexata de Moscova in 2014, si o avariaza realizand aceasta reorientare a productiei de energie electrica,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei si a intregii Europe libere a inceput cu Crimeea si trebuie sa se incheie cu eliberarea Crimeei, argumentand ca prezenta ocupantilor rusi in peninsula este o amenintare pentru intreaga Europa si pentru stabilitatea…

- Volodimir Zelenski a facut un nou apel la adresa europenilor pentru a raspunde unit impotriva agresiunii duse de Rusia impotriva Ucrainei. Rusia lui Putin ataca valorile comune ale Europei, avertizeaza presedintele ucrainean intr-un mesaj distribuit pe retelele de socializare.

- In prezent, Rusia ocupa aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Afirmația a fost facuta in fața parlamentului luxemburghez, in timpul unui discurs video. „Trebuie sa ne aparam de aproape intreaga armata rusa. Toate formațiunile militare rusești pregatite…

- Dupa cum s-a facut cunoscut peste tot, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a fost ieri, 29 mai, sa viziteze Harcovul. Imediat ce vestea a fost facuta publica, orașul a inceput sa fie bombardat intens. Ocupanții ruși au atacat pe toate planurile. Surse din armata ucraineana spun ca oamenii lui…