- Europa ramane continentul cel mai afectat de pandemia de coronavirus, cu peste 55.000 de morti doar in Italia si in Marea Britanie, in timp ce Franta si Spania se apropie fiecare de pragul de 25.000 de decese. Situatia s-a stabilizat insa in numeroase tari europene, asa ca, dupa saptamani de izolare…

- ■ Vlad Mihociu s-a stabilit in Marea Britanie si studiaza Productie Media la Barnfield College ■ din cauza restrictiilor impuse de pandemie a fost nevoit sa amine mai multe proiecte, care presupuneau o participare numeroasa ■ Vlad Mihociu, romascan stabilit din august 2018 in Marea Britanie, la Luton,…

- Elvetia a anuntat joi o iesire din izolare "lenta" si "progresiva" incepand cu 27 aprilie datorita faptului ca propagarea pandemiei de COVID-19 a incetinit in tara, informeaza AFP si Reuters. Frizeriile, saloanele de masaj si de cosmetica, cabinete de psihoterapie si medicale, cresele sau magazinele…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va prezenta miercuri ”orientari” pentru a asigura o iesire coordonata din perioada de izolare impusa pentru a limita propagarea noului coronavirus, a anuntat marti purtatorul sau de cuvant, Eric Mamer, intr-o conferinta de

- Pandemie versus economie. Primele țari din UE care se pregatesc sa iasa din izolare, pentru a combate criza Germania, Austria, Cehia și Marea Britanie sunt primele țari europene care se pregatesc sa iasa, treptat, din izolare. Masura este menita sa combata criza economica declanșata de pandemia de Covid-19.…

- Premierul Boris Johnson a fost internat la spital pentru teste, la 10 zile de la testarea pozitiva pentru coronavirus, a precizat Downing Street. Johnson „continua sa aiba simptome persistente de coronavirus”, a declarat o purtatoare de cuvant. Acesta a fost descris ca un "pas de precauție” facut…

- Masurile de izolare si de distantare sociala introduse de guvernul britanic in scopul incetinirii raspandirii COVID-19 ar putea da deja rezultate si ar putea duce in curand la declinul epidemiei in Marea Britanie, potrivit concluziilor unei cercetari preliminare, informeaza Reuters miercuri. Prin intermediul…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut luni oprirea tuturor activitatile sociale din Marea Britanie si a ordonat persoanelor vulnerabile sa se izoleze timp de 12 saptamani, intensificand lupta cu epidemia de coronavirus care se indreapta spre perioada de varf, transmite Reuters.