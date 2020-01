Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru britanic Boris Johnson l-a avertizat pe presedintele rus Vladimir Putin sa inceteze ''activitatea destabilizatoare'' a Rusiei, in timpul unei intalniri bilaterale pe care cei doi au avut-o pe marginea conferintei internationale privind Libia ce are loc duminica la Berlin, informeaza…

- Cancelarul german Angela Merkel și președintele rus Vladimir Putin au confirmat ca gazoductul Nord Stream 2 va începe sa funcționeze, în ciuda sancțiunilor anuntate de Statele Unite, potrivit postului Deutche Welle, citat de Mediafax.„Sper ca pâna la sfârșitul acestui…

- Germania ar putea gazdui o conferinta pentru ajungerea la pace in Libia, a declarat sambata dupa-amiaza, la Moscova, cancelarul german, Angela Merkel, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, scrie Mediafax. Angela Merkel a formulat aceasta propunere in contextul in care Turcia si Rusia au lansat…

- Președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel s-au intalnit astazi la Moscova. Acestia au discutat despre actuala criza din Orientul Mijlociu. Convorbirile dintre Merkel si Putin, care au loc la Kremlin, au fost cu privire la situatia din Iran, dar si pe conflictele din Libia si…

- ”Totala lipsa de probe nu a constituit un obstacol in calea acestei publicari incarcate de continuturi fatis rusofobe si plina de informatii false propagandiste”, adauga Ministerul rus de Externe.Potrivit acestui articol, publicat la 4 decembrie, 15 ofiteri din cadrul serviciului militar…

- Otravirea agentului dublu Serghei Skripal, din 2018, a starnit o batatalie a informatiilor si a relatiilor publice intre Marea Britanie si Rusia. Care au fost instrumentele folosite si cum au manipulat ele firul narativ al povestii?

- Doi membri ai ambasadei Rusiei în Germania trebuie sa paraseasca țara "cu efect imediat", a anunțat miercuri guvernul german, care a acuzat "autoritațile ruse" ca nu au "cooperat suficient" în ancheta privind uciderea unui cetațean georgian în Berlin,…