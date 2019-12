Stiri pe aceeasi tema

- La o saptamana de la castigarea alegerilor anticipate, premierul conservator Boris Johnson a vizitat trupele britanice aflate in Estonia. Jovial, a servit masa soldatilor, a facut poze cu ei si a subliniat importanta misiunii pe care militarii o au in aceasta fosta republica sovietica. Echipat cu un…

- Oficiali britanici in domeniul securitatii cibernetice investigheaza daca documentele comerciale dintre Statele Unite si Marea Britanie care au fost publicate recent pe internet, inaintea alegerilor generale de joi, au fost obtinute prin hacking sau au fost divulgate, au declarat doui surse apropiate…

- Forțele terestre britanice ar fi ”complet” depașite ca armament într-un conflict cu Rusia în Europa de Est, potrivit unui think-tank de aparare, relateaza BBC. O cercetare condusa de Royal United Services Institute (RUSI) a concluzionat ca Armata britanica, cât și aliații…

- Inca o incercare de a slabi influența Rusiei in Europa. O noua conducta finanțata de UE va alimenta țarile baltice cu gaze din Finlanda Primul interconector nou de gaze naturale din Europa din ultimul deceniu, care va lega din ianuarie Finlanda si Estonia, va slabi influenta Gazprom asupra regiunii…

- In prima zi a campaniei oficiale pentru scrutinul de pe 12 decembrie, l-a acuzat pe Jeremy Corbyn ca detesta 'atat de visceral profitul, incat va distruge chiar bazele prosperitatii tarii noastre'. 'Ei pretind ca aceasta ura este indreptata doar spre anumiti miliardari - si arata cu degetul cu o…

- Rusia a cerut joi ca orice soldat american ramas in Siria sa paraseasca aceasta tara, denuntand totodata SUA drept forta de ocupatie a Siriei devastate de razboi, relateaza agentia DPA. ''In ce priveste prezenta soldatilor americani in Siria, pozitia noastra este binecunoscuta. Numai unitatile…

- Liderii celor 27 de state europene au exprimat sustinere pentru amanarea Brexit dupa data de 31 octombrie, dar nu au stabilit inca pentru cat timp, fiind purtate discutii la nivel de ambasadori."Toti au convenit asupra necesitatii unei amanari, pentru evitarea producerii unui Brexit fara…

- Premierul britanic, Boris Johnson, va refuza sa se conformeze cererilor de a demisiona dupa eventuala retragere a increderii de catre Parlament din cauza crizei Brexit, urmand sa astepte demiterea de catre regina Elizabeta a II-a ori emiterea unui mandat de arestare, afirma surse guvernamentale.…