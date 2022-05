Premierul Boris Johnson: A fost o greșeală că nu am ajutat Ucraina în 2014. Nu putem face din nou aceeași greșeală Premierul britanic Boris Johnson s-a adresat, marți, Parlamentului de la Kiev prin videoconferința, referindu-se, printre altele, la reacția lenta a Occidentului in 2014, cand Putin invada peninsula Crimeea, transmite BBC. ”Noi, prietenii voștri, trebuie sa fim umili cu privire la ce s-a intamplat in 2014 (…) cand Ucraina a fost invadata pentru prima data, cand Crimeea a fost smulsa Ucrainei și a inceput razboiul din Donbas. Adevarul este ca am fost prea lenți pentru a ințelege ce se intampla cu adevarat și am eșuat impreuna sa decidem atunci sancțiunile pe care ar fi trebuit sa i le impunem lui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Boris Johnson a recunoscut ca Occidentul a facut o greșeala pentu ca nu a ajutat Ucraina in 2014, cand Rusia a anexat peninsula Crimeea a țarii.„Noi, care suntem prietenii voștri, trebuie sa stam cu capul plecat cu privire la ceea ce s-a intamplat in 2014. Pentru ca Ucraina a fost invadata…

- Recent, am insoțit o delegație de activiști ai societații civile la Washington pentru a informa membrii Congresului cu privire la brutalitatea continua purtata de Rusia asupra Ucrainei. Dupa ce am vorbit cu Nancy Pelosi, am vazut ca ținea in mana niște margele de rugaciune daruite de un preot ucrainean…

- Cancelarul prezidential ucrainean, Mihailo Podoliak, susține ca presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va intalni cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, cel mai probabil dupa o anticipata batalie majora in regiunea Donbas din estul Ucrainei, pe care ucrainenii sa o și caștige, ceea ce le-ar…

- Dmitri Medvedev, secretar adjunct al Consiliului de Securitate Nationala rus, avertizeaza ca Rusia, un important exportator de grau, si-ar putea limita livrarile doar la tarile ”prietene”, in contextul sanctiunilor occidentale impotriva Moscovei dupa invadarea Ucrainei de fortele ruse, potrivit Reuters.…

- Volodimir Zelenski a transmis ieri ca se poate negocia statutul regiunilor separatiste Luhansk si Donetk. In cateva orase au inceput sa functioneze coridoarele umanitare, dar ucrainenii au spus ca rusii au atacat unele convoaie de civili. Fortele ruse continua bombardamentele si tot mai mule evaluari…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anunțat, in cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele sefului statului francez Emmanuel Macron, ca isi “va atinge obiectivele” in Ucraina, “fie prin negocieri, fie prin razboi”, a anuntat Palatul Elysee, potrivit AFP. Emmanuel Macron l-a gasit pe Putin “foarte…

- Oficialul a declarat ca principalul obiectiv al operațiunii este protejarea Rusiei de amenințarea din partea Occidentului, scrie agenția rusa Tass.„Forțele armate ruse vor continua operațiunea militara speciala pana cand obiectivele stabilite vor fi atinse”, a declarat marți Serghei Șoigu, cu o expresie…

- Consilierul prezidential rus Iuri Usakov a descris apelul telefonic de sambata dintre presedintele american Joe Biden si liderul rus Vladimir Putin ca fiind „echilibrat si de afaceri", dar a spus ca Statele Unite si NATO nu au reusit sa abordeze principalele preocupari de securitate ale Rusiei. Potrivit…