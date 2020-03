Stiri pe aceeasi tema

- Directorul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Hans Kluge, a afirmat, intr-un interviu pentru Agentia France-Presse, ca masurile radicale, precum inchiderea școlilor și a frontierelor pot incetini pandemia de coronavirus, dar nu o pot opri.Citește și: Traian Basescu,…

- Elvetia va infiinta un fond de zece miliarde de franci elvetieni (9,5 miliarde de euro) pentru asigurarea unei asistente imediate pentru atenuarea impactului economic al pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri guvernul, citat de Reuters si AFP. De asemenea, va impune controale Schengen la toate frontierele…

- After-school-urile private vor funcționa in perioada 11-22 martie, in care Guvernul a decis inchiderea instituțiilor de invațamant preuniversitar. Sunt de altfel singurele instituții de invațamant, in afara universitaților, care mai pot funcționa dupa decizia luata luni seara de Executiv, pentru a stopa…

- Premierul interimar Ludovic Orban a convocat duminica seara o sedinta de urgenta la Palatul Victoria in contextul inmultirii cazurilor de romani infectati cu coronavirus pe teritoriul tarii. La intalnire participa ministrul de Interne Marcel Vela, Ministrul Sanatatii Victor Costache, ministrul Transporturilor,…

- Premierul interimar Ludovic Orban a convocat duminica seara o sedinta informala de lucru la Palatul Victoria in contextul inmultirii cazurilor de romani infectati cu coronavirus pe teritoriul tarii. La intalnire participa ministrul de Interne, Educatiei si Sanatatii.

- "Scolile si universitatile iraniene vor ramane inchise pana la sfarsitul anului iranian", a declarat ministrul Sanatatii, Said Namaki, citat de Agerpres. Pe 19 martie incep celebrarile dedicate Anului Nou persan care dureaza anul acesta pana pe 3 aprilie. Universitatile au fost deja inchise…

- Guvernul italian a decis sa inchida scolile si universitatile din toata tara pana la jumatatea lunii martie, intr-o noua tentativa de a tine sub control... The post Guvernul italian anunta inchiderea scolilor si a universitatilor appeared first on Renasterea banateana .

- La Bruxelles, a fost inregistrat primul caz de infectare cu noul coronavirus in institutiile europene. Este vorba despre un functionar al Agentiei Europene de Aparare, recent intors dintr-o misiune in Italia. Reuniunile de la sediul agentiei din Bruxelles au fost anulate pana la 13 martie. Cazul functionarului…