- Premierul bavarez, Markus Soder, l-a rugat pe Marcel Ciolacu sa ii aduca niște mici romanești, deoarece susține ca este un mare fan al bucatariilor tradiționale. „Cunosc foarte mult feluri de mancare din Romania, mananc cu placere mici”, a declarat Markus Soder.

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, și premierul Statului Liber Bavaria, Markus Soder, vor conduce ședința comuna a celor doua guverne, in ziua de 18 iunie 2024. Ședința comuna se desfașoara in Germania, la Munchen. Potrivit unui comunicat transmis de Guvernul Romaniei, premierul Ciolacu va fi primit…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, va asista la meciul de fotbal Romania – Ucraina, din cadrul Campionatului European, care se desfașoara in Germania. Meciul Romania – Ucraina se va disputa la Munchen in ziua de luni, 17 iunie 2024, de la ora 16 (ora Romaniei). Acesta va fi primul meci al echipei naționale…

- "In primul rand, aceste impozite nu sunt de anul acesta, aceste impozite si toata lumea stie ca impozitarea muncii este cea mai mare in Romania, mai ales impozitarea muncii la veniturile mici. Asta face diferenta, de fapt, intre noi si Europa. O treime dintre romani, in acest moment, sunt platiti cu…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care va permite autoritatilor locale sa finalizeze proiectele finantate din fonduri europene folosind imprumuturi din Trezorerie. Purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin, a precizat, la Palatul Victoria, ca aceste imprumuturi vor putea totaliza…

- De la preluarea mandatului la șefia Guvernului, Marcel Ciolacu a reușit sa mobilizeze resursele țarii pentru investiții ce au atins un nivel fara precedent pentru ultimii 5 ani. Investițiile in infrastructura constituie, in prezent, „locomotiva” dezvoltarii Romaniei.

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat ca va analiza cu atenție propunerea de inchidere a hipermarketurilor și a magazinelor alimentare in timpul weekendurilor. „Am discutat acest aspect la nivelul Guvernului, pentru a evalua impactul. Nu este o decizie ușoara. Trebuie sa fim echitabili. Nu…

- PSD vrea menținerea celor doua masuri de plafonare: la adaosul comercial și la energie și gaze. Un prim pas s-a facut deja. Legea care prelungește masura plafonarii adaosului comercial la produsele de baza pana la finalul anului a fost adoptata de Parlament la propunerea parlamentarilor PSD. ”Decizia…