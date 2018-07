Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic Județean de Urgența “Pius Branzeu” din Timișoara redeschide, prin activitatea Clinicii de Chirurgie Vasculara, seria premierelor medicale naționale. In cursul zilei de 25 iulie 2018, prof....

- Un barbat de 83 de ani, din Cluj-Napoca, a fost grav ranit, luni, în stația CFR Gherla, în timp ce încerca sa se urce în tren.În momentul când mecanicul de locomotiva a observat ca pe peron nu mai sunt calatori, a dat semnalul de plecare. Omul aflat…

- Nu dau doar amenzi și pandesc oamenii cu radarul, asa cum ar crede multi. Politistii sunt mai sensibili decat par. Un bun exemplu a oferit barbatul din imagini care, sub privirile celorlalti participanti la trafic, a salvat un pui de pisica.

- Rasturnare de situatie in ancheta care vizeaza un accident in care au murit doua tinere de 24 si 26 de ani din Timis. Un tanar de 18 ani, care a reusit sa se salveze si care a declarat ca la volan se afla una dintre fete, a fost retinut, politistii acuzandu-l ca el este cel care a produs accidentul.

- Eroul Sighisoarei, Otto Lurtz, cel care a reusit sa salveze de la moarte peste 50 de oameni in timpul inundatiilor din 1970, cu ajutorul unei barci construite de el, a murit, a anuntat marti primarul orasului, Ovidiu Malancravean. "Am primit cu tristete vestea trecerii in nefiinta a domnului Otto Lurtz,…

- La 14 ani, Abraham Badru a devenit erou in comunitatea in care locuia din Anglia, dupa ce a salvat o adolescenta de la un viol in grup. Din 2007 pana in anul acesta, el a trait uitandu-se mereu in spatele sau și fiind atent pe unde merge, pentru ca s-a temut ca va fi ucis […] The post Acest tanar a…

- Fostul președinte al Curții Constituționale a Romaniei, Augustin Zegrean, a salvat luni noapte viața unui tanar care cazuse intr-o groapa adanca de patru metri sapata de muncitorii de la canalizare, in apropierea casei sale.

- Un tanar in varsta de 17 ani, din Dragoiesti, victima unui accident de circulatie, se afla in moarte cerebrala la Terapie Intensiva, la Spitalul Judetean. Dupa acordul familiei, sambata noapte a avut loc la Suceava prima prelevare de organe din acest an din Moldova. Interventia a fost complexa si a…