Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului a lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare de Guvern privind instituirea unui sistem garantie-returnare, care prevede ca de anul viitor fiecare roman va plati 50 de bani pentru orice ambalaj de bautura pe care o cumpara, cu un volum de pana la 3 litri. Ulterior, ambalajele…

- Botoșaniul traiește periculos in pandemie, de aproape doua saptamani rata de infectare la mia de locuitori a depașit pragul de 5,00, iar de la 6,00 se poate intra in carantina, potrivit actelor normative adoptate de Guvern.

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste a sustinut o conferinta de presa in cadrul careia a tinut sa traga un semnal de alarma avand in vedere ca numarul urgentelor creste de la o zi la alta, medicii, asistentii, inerent se imbolnavesc iar sistemul medical dambovitean clar da semne de epuizare.Este…

- Un e-mail trimis de catre directorul NHS (National Health System) si publicat de Daily Mail, anunta pregatirile pentru un program de vaccinare national impotriva COVID-19, care va avea loc inaintea Craciunului, potrivit Mediafax.

- Proprietati estimate la peste 160 milioane de lei, care apartin lui Vlad Plahotniuc, urmeaza a fi puse sub sechestru de catre autoritatile din Romania, Franta si Elvetia. Asta dupa ce Procuratura R. Moldova a prezentat probe suplimentare si a convins magistratii ca anume Vlad Plahotniuc este beneficiarul…

- Ziarul Unirea Virgil Musta: Sistemul medical e aproape de limita eficienței. „Daca nu se iau masuri, vom pierde batalia cu virusul” Medicul Virgil Musta trage un semnal de alarma in ziua in care Romania a inregistrat un dublu record al pandemiei. 73 oameni au murit intr-o zi, iar 608 pacienți sunt internați…

- Semnal de alarma tras de medicul Virgil Musta in ziua in care Romania a inregistrat un dublu record al pandemiei. 73 oameni au murit intr-o zi, iar 608 pacienți sunt internați la Terapie Intensiva. Peste 9% dintre testele efectuate in ultimele 24 ore au fost pozitive, asta inseamna 2.121 de noi infectari.…

- In lupta cu noul coronavirus, sistemul medical din R. Moldova a mai pierdut un lucrator medical. Este vorba de Elena Suvac, care a activat in calitate de moașa in IMSP SR Ialoveni. Aceasta s-a stins din viața la virsta de 53 de ani, transmite agora.md. Decesul lucratoarei medicale a fost anunțat de…