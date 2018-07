Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz s-a pronuntat luni impotriva optiunii de a li se oferi migrantilor posibilitatea de a cere azil in Uniunea Eeuropeana (UE) din ”platforme regionale de debarcare”, pe care Cei 28 vor sa le infiinteze in afara continentului european, relateaza AFP conform News.ro . ”Eu…

- Mihai Chirica a comentat pe Facebook gafa facuta de autoritațile din Iași la intalnirea cu ambasadorul Paul Brummell. Chirica a replicat ca evenimentul a fost organizat de Prefectura Iași și nu de Primaria municipiului. Mihai Chirica i-a raspuns unui utilizator de Facebook care a remarcat greșeala facuta…

- Austria va lupta cu antisemitismul in Europa si va sustine nevoile de securitate ale Israelului, a declarat luni, la Ierusalim, cancelarul austriac Sebastian Kurz, potrivit dpa. Declaratia liderului austriac a venit in timpul unei vizite in Israel, intr-o aparenta incercare de a depasi…

- Soarta Uniunii Europene va fi determinata de protectia frontierelor externe si de capacitatea de a realiza o reforma de mari proportii, a declarat joi cancelarul austriac Sebastian Kurz la o reuniune a Partidului Popular European (PPE) desfasurata la Munchen. "Lipsa unei protectii a frontierelor externe…

- Premierul britanic, Theresa May, a dat asigurari ca este in masura sa obtina un acord bun privind Brexitul, intr-un moment in care cauta sa rezolve disensiunile din cadrul guvernului sau legate de cea mai buna cale de urmat in acest dosar, relateaza duminica AFP. Administratia sa conservatoare…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene in discutiile pentru Brexit, Michel Barnier, a transmis ca bancile britanice vor intampina aceleasi restrictii precum institutiile americane dupa divortul Marii Britanii de structura europeana, deoarece un acord nu pare favorabil in conditiile actuale, potrivit…

- Michel Barnier, negociatorul șef al Uniunii Europene pentru ieșirea Marii Britanii din UE, a declarat ca tratatul pentru Brexit este finalizat in proporție de 75%. Printre subiectele inca nerezolvate este gestionarea frontierei dintre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord.…