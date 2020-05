Stiri pe aceeasi tema

- (foto: Reuters: Jason Lee) Coronavirus a fost o poveste de sanatate, este deja o poveste despre economie si va deveni imediat una geostrategica. In aceasta desfasurare, au aparut deja si primii protagonisti: Australia si R.P. Chineza. Dupa ce, la 18 aprilie, prim-ministrul Australiei, conservatorul…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca acordul comercial cu China are acum o importanta secundara in fata pandemiei de coronavirus si a amenintat ca ca va impune noi tarife Beijingului, administratia sa lucrand la masuri de retorsiune legate de pandemie, transmite Reuters.

- Conform france24.com , asta a spus joi un oficial american, care a declarat ca exista o posibilitatea ca pandemia sa poata deveni mai puțin contagioasa in lunile de vara. Cercetatorii guvernului american au stabilit ca virusul supraviețuiește cel mai bine in interior și in condiții uscate, dar ca iși…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat marti ca toate dovezile disponibile sugereaza ca noul coronavirus aparut in China anul trecut a provenit de la animale si nu a fost manipulat sau produs in laborator, relateaza Reuters. Presedintele american Donald Trump a declarat saptamana trecuta…

- Orasul chinez Shenzhen a dispus interzicerea consumului cainilor si pisicilor, masura fiind luata in cadrul unei interdictii pe scara larga privind comertul cu animale salbatice, impusa in aceasta tara dupa aparitia noului coronavirus, relateaza joi Reuters. Oamenii de stiinta cred ca…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, in urma unei discutii telefonice purtate vineri cu omologul sau chinez Xi Jinping, ca Statele Unite si China 'lucreaza strans impreuna' in lupta impotriva pandemiei de COVID-19, transmit dpa si Reuters, scrie Agerpres.Intr-o postare pe Twitter,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a condamnat miercuri expulzarea de catre China a trei jurnalisti ai publicatiei Wall Street Journal, cerând tarii sa respecte libertatea presei, relateaza AFP, potrivit Agerpres.„Tarile rationale si responsabile înteleg ca presa libera…