Premierul asigură că nu va tăia salariile bugetarilor… pentru că deja le-a înghețat Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri seara, ca salariile bugetarilor sunt deja inghețate, astfel incat ele reprezinta, la nivelul din ianuarie 2021, un drept caștigat. Ca urmare, susține Cițu, nu mai poate fi vorba despre taieri, reduceri sau alte micșorari in 2021. “Un drept castigat. E deja mai greu sa mai faci ceva, au fost […] The post Premierul asigura ca nu va taia salariile bugetarilor… pentru ca deja le-a inghețat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Bodu a fost numit in funcția de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului Kelemen Hunor, printr-o decizie a premierului Florin Citu. Premierul Florin Cițu abia il eliberase din funcție pe Bodu, pe 13 ianuarie, laolalta cu alți 12 consilieri de stat care…

- Premierul Florin Cițu a lipsit, luni, de la ședința coaliției de guvernare, la care s-a dezbatut și bugetul de stat pe 2021. La finalul ședinței, vicepremierul Dan Barna a declarat ca membrii coaliției spera in adoptarea bugetului in Parlament „in prima jumatate a lunii februarie”. Premierul anunțase,…

- Guvernul analizeaza, in vederea elaborarii proiectului de buget pentru 2021, situatia sporurilor acordate in sectorul public pentru a vedea care dintre ele se justifica, a declarat, joi, premierul Florin Citu, care a informat, totodata, ca se are in vedere modificarea Legii salarizarii pentru a elimina…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a dat dreptate Guvernului Orban in privința creșterii salariilor cadrelor didactice, potrivit unor surse citate de G4Media.ro. Astfel, CCR a admis o sesizare a executivului, ceea ce inseamna ca salariile cadrelor didactice vor crește din septembrie 2021, și nu…

- Premierul Florin Citu a afirmat, luni, ca se va face o analiza a Legii salarizarii din sectorul public, iar pana la finalizarea acesteia salariile raman la nivelul din decembrie 2020. ”In ceea ce priveste angajatii din mediul bugetar – am spus-o tot timpul si o sa repet – nu sunt adeptul taierii salariilor,…

- Oficialii de la București explica de ce Romania primește vaccin doar pentru cinci milioane de persoane. Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID au ajuns, sambata la ora 8.00, la Institutul Cantacuzino din București, iar de aici vor fi trimise centrelor regionale de vaccinare. Premierul Florin Cițu,…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban si liderul Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR), Kelemen Hunor, au avut sambata dupa-amiaza o intrevedere la Budapesta, a anuntat Bertalan Havasi, seful biroului de presa al premierului ungar, transmite MTI, potrivit Agerpres. In timpul intalnirii, cei doi…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a fost desemnat, joi, drept vicepreședinte al instituției, cu majoritate de voturi. Dupa ce a fost indepartat cu forța de PSD de la conducerea filialei județene și i-a fost respinsa candidatura in Parlament, Marian Oprisan a reușit…