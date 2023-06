Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de sefi de stat si de guvern din Europa si lideri ai Uniunii Europene s-au reunit in Republica Moldova, in apropiere de granita cu Ucraina, pentru a transmite un mesaj de sustinere a celor doua tari in contextul razboiului declansat de Rusia. Intre ei, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. In…

- La Chișinau, s-a incheiat reuniunea in cinci parți intre președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, premierul Armeniei, Nikol Pashinian, președintele Consiliului European, Charles Michel, cancelarul german, Olaf Scholz, și președintele francez, Emmanuel Macron. Aceasta a avut o durata aproximativa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi, la summitul Comunitatii Politice Europene (CPE), aflat in desfasurare in Republica Moldova, ‘coalitii’ pentru sisteme de aparare antiaeriana Patriot si avioane de lupta moderne pentru tara sa, transmite DPA. ‘O coalitie de (sisteme) Patriot care…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut miercuri acordarea unor garantii de securitate „tangibile si credibile” Ucrainei, in asteptarea aderarii acestei tari la NATO, si a pledat pentru o „Europa a apararii” mai puternica in cadrul NATO, in pofida rezervelor la acest capitol exprimate de mai multe…

- Premierul armean Nikol Pashinyan a declarat ca pina in prezent nu exista un proiect de acord de pace cu Azerbaidjanul care sa poata fi semnat. El a facut aceasta afirmație in timp ce comenta posibilitatea semnarii unui acord de pace intre Armenia și Azerbaidjan in marja summitului comunitații politice…

- Presedintele executiv al Samsung Electronics, Jay Y. Lee, s-a intalnit miercurea trecuta cu CEO-ul Tesla, Elon Musk, pentru a discuta modalitati de cooperare in viitoarele industrii high-tech, a declarat compania sud-coreeana duminica, transmite Reuters.Cele doua companii cauta in prezent modalitati…

- Aflat intr-o vizita in Republica Moldova, de Ziua Europei, Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, s-a intalnit, la Chișinau, cu președintele moldovean, Maia Sandu, relateaza tvrmoldova.md.

- Klaus Iohannis a declarat ca, prin implicarea Romaniei, Republica Moldova va primi un ajutor suplimentar din partea Uniunii Europene. Președintele a adaugat ca este "inadmisibil" ca Republica Moldova "sa fie lasata prada unor dezinformari, unor atacuri hibride si unor amenintari verbale din partea Rusiei".