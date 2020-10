Ddonație de 100 de laptopuri făcută de Atos România

100 de copii aflați în programele de educație susținute de Fundația United Way România au o șansă în plus la educație, ca urmare a donației de 100 de laptopuri făcută de Atos România. În plus, timp de un an de zile, Atos România asigură și costurile conexiunii la internet pentru cei 100 de… [citeste mai departe]