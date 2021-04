Stiri pe aceeasi tema

- Premierul armean Nikol Pasinian a intrat vineri in carantina inaintea unei vizite pe care o va intreprinde in Rusia saptamana viitoare si in timpul careia se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin, informeaza AFP. Aceasta masura ilustreaza precautiile impuse persoanelor cu care…

- Kremlinul a comunicat marti ca a decis sa nu dezvaluie cu care dintre serurile anti-COVID-19 de fabricatie ruseasca va fi vaccinat presedintele Vladimir Putin in cursul zilei, transmite Reuters. 'In mod deliberat nu spunem ce vaccin va primi presedintele, remarcand ca toate cele trei vaccinuri…

- Joe Biden a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, va suporta consecințele pentru coordonarea acțiunilor Rusiei de amestec in alegerile prezidențiale americane de anul trecut in favoarea lui Donald Trump, iar acest lucru se va vedea curand. “Va plati prețul”, a spus Biden intr-un interviu pentru…

- La o conferința de presa cu omologul sau iordanian, Ayman Safadi, ministrul rus a precizat ca nu sunt justificate criticile atat timp cat legile din Occident privind manifestațiile sunt mult mai severe.”Isteria pe care am vazut-o in timpul procesului judiciar in cazul Navalnii depaseste orice limita.…

- Fondul de lupta anticoruptie (FBK) al opozantului rus Aleksei Navalnii a publicat marti, la doua zile dupa arestarea sa la revenirea din Germania la Moscova, o ancheta care - potrivit FBK - demonstreaza coruptia lui Vladimir Putin si a anturajului sau pentru a-l inzestra pe presedintele rus cu un "veritabil…

- Dupa convorbiri cu liderii armean si azer, presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luni seara ca cele trei state au convenit asupra unui plan de reconstructie pentru regiunea Nagorno-Karabah, relateaza dpa, potrivit AGERPRES. Vladimir Putin, presedintele azer Ilham Aliev si prim-ministrul…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au avut duminica o convorbire telefonica, in ajunul unei intalniri tripartite intre liderii rus, azer si armean privind Nagorno-Karabah, au anuntat, potrivit unui comunicat, Palatul Elysee si Kremlinul, relateaza AFP, potrivit…