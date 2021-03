Stiri pe aceeasi tema

- O multime formata din protestatari armeni a fortat luni intrarea intr-o cladire a guvernului din capitala tarii, Erevan, pentru a cere demisia premierului Nikol Pasinian, a relatat agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de Reuters, informeaza Agerpres. Armenia traverseaza o criza politica…

- Cateva sute de manifestanti si-au instalat tabara in noaptea de joi spre vineri in fata Parlamentului armean pentru a cere demisia prim-ministrului Nikol Pasinian, criticat pentru infrangerea in razboiul din toamna anului 2020 in Nagorno-Karabah, relateaza vineri France Presse, potrivit AGERPRES.…

- Cateva sute de manifestanti si-au instalat tabara in noaptea de joi spre vineri in fata Parlamentului armean pentru a cere demisia prim-ministrului Nikol Pasinian, criticat pentru infrangerea in razboiul din toamna anului 2020 in Nagorno-Karabah, relateaza vineri France Presse. Pasinian,…

- Mii de persoane s-au adunat, joi dupa-amiaza, in centrul capitalei Armeniei, pentru sustinerea premierului Nikol Pasinian, care a avertizat in legatura cu riscul unui complot militar, dar opozitia a organizat un miting separat, impotriva Guvernului, informeaza agentia Reuters, relateaza Mediafax.…

- Criza politica din Armenia degenereaza și țara risca un razboi civil pe fondul ciocnirilor Armata - Guvern. Citește și: Calugarii dezbina coaliția. 31 de deputați USR PLUS, inclusiv Dan Barna, s-au opus finanțarii schitului romanesc de la muntele Athos: 'O risipa populista' . Premierul…

- Kremlinul si-a exprimat joi ingrijorarea in legatura cu tensiunile politice in crestere in Armenia, dupa ce armata a cerut demisia premierului Nikol Pasinian intr-un dermers calificat de acesta drept o tentativa de lovitura de stat, relateaza AFP si Reuters, potrivit AGERPRES. "Urmarim situatia…

- Forțele armate din Armenia au cerut demisia premierului Nikol Pashinyan și a guvernului sau printr-un comunicat transmis joi, potrivit agenției ruse Interfax. Pashinyan spune ca în țara are loc o lovitura de stat și a cerut suporterilor sai sa se strânga în centrul capitalei…

- Twitter a spus marți ca a eliminat 373 de conturi despre cre spune ca aveau legaturi cu Rusia, Armenia și Iran pentru manipulare, relateaza Reuters. Compania a spus ca a eliminat 238 de conturi care operau din Iran pentru diferite încalcari ale politicilor sale. Twitter a spus ca 100 de…