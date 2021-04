Premierul armean Nikol Pasinian a intrat vineri in carantina inaintea unei vizite pe care o va intreprinde in Rusia saptamana viitoare si in timpul careia se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin, informeaza AFP.



Aceasta masura ilustreaza precautiile impuse persoanelor cu care intra in contact cu presedintele rus, caruia i-a fost administrata pe 23 martie prima doza dintr-un vaccin rusesc impotriva noului tip de coronavirus, dar care nu a primit inca a doua doza.



"Data fiind viitoarea intrevedere cu Vladimir Putin, premierul Nikol Pasinian lucreaza din carantina"…