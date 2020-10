Stiri pe aceeasi tema

- "Teama mea este ceea ce s-a petrecut dupa anuntarea rezultatelor. In 3.300 de localitati, victoriosii au organizat sau s-au realizat spontan adunari in care nu s-au mai respectat reguli, toata lumea s-a bucurat, toata lumea a cantat, toata lumea a scandat si e posibil sa existe o crestere a numarului…

- Intr-o inregistrare postata pe Facebook, se poate vedea cum se observa cum Ion Dumitru Popescu, primarul comunei Draguțești, merge calare, sarbatorind astfel victoria de la alegerile locale, scrie presa locala, Gorj Online. Ion Dumitru a mers calare pe un cal pe ulițele comunei, insoțit de mașini care…

- Premierul Ludovic Orban a declarat imediat dupa publicarea primelor rezultate exit-poll ca este pentru prima data cand Partidul Național Liberal inregistreaza o victorie clara la alegerile locale in fața Partidului Social Democrat. Declarațiile live ale liderului PNL pot fi ascultate AICI . „Vreau sa…

- Premierul Ludovic Orban a stat la coada, duminica dimineata, o jumatate de ora, pentru a vota pentru alegerile locale 2020 la scoala numarul 1 din Dobroesti, judetul Ilfov. Ludovic Orban s-a prezentat in fața secției de votare in jurul orei 08.00 și la ieșirea din sala a precizat ca era pregatit sa…

- Prezent astazi la Bistrița, premierul Ludovic Orban a oferit detalii despre inceperea noului an școlar. Cine primește bani ca sa asigure maștile pentru elevi și care este situația tabletelor, in cazul variantei de școala online: „Școala va incepe la 14 septembrie. Vom analiza totul cu mare atenție.…

- ​​Premierul Ludovic Orban susține ca moțiunea de cenzura anunțata de PSD este un „act iresponsabil”, singura rațiune fiind preluarea puterii pentru a organiza alegerile și „a fura la vot și a folosi instituțiile statului pentru a-și maximiza scorul electoral””„Sa…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat in Parlament ca alegerile locale, programate pe 27 septembrie, pot avea loc in condiții de siguranța, fara sa creasca riscul de transmitere a noului coronavirus. Ludovic Orban a spus ce masuri vor fi luate atat in perioada campaniei electorale, cat și in ziua votului,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la Constanta, referitor la aglomeratia de turisti de pe litoral, ca posibilitatea autoritatilor de a-i determina pe oameni sa respecte cu strictete regulile de prevenire a raspandirii noului coronavirus este limitata, la baza fiind pentru fiecare educatia,…