Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei condus de liberalul Nicolae Ionel Ciuca, prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat apelul de proiecte pentru sprijinirea investițiilor in capacitați de producere a energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul autoritaților publice locale.

- „Dam startul unui apel de proiecte in valoare de 250 de milioane de euro pentru proiecte de eficienta energetica. Masura de astazi vine in sprijinul autoritatilor locale afectate de criza energetica si care se confrunta cu cresteri de preturi la utilitati. Bugetul total alocat schemei de finantare este…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, lansarea unui apel de proiecte in valoare de 250 de milioane de euro pentru investitii de eficienta energetica, masura care vine in sprijinul autoritatilor locale afectate de criza energetica si care se confrunta cu cresteri de preturi la utilitati.

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene da startul, marti, unui apel de proiecte in valoare de 250 de milioane de euro destinat autoritatilor publice locale, pentru investitii in echipamente si utilaje care sa vizeze obtinerea independentei energetice. In total, autoritatile locale vor avea…

- Potrivit MIPE, ”avand in vedere efectele crizei din Ucraina, care au condus la cresterea pretului la materialele de constructii in medie cu peste 60%, in timp ce pretul la utilitatile publice (energie, gaze naturale, combustibil) a crescut in medie cu peste 40%, Ministerul Fondurilor Europene, prin…

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene da maiine, 11 octombrie, startul apelului de proiecte pentru doua dintre masurile de eficienta energetica dedicate mediului de afaceri. Dupa cum stiti, in aceasta perioada, MIPE implementeaza masuri in valoare de 500 de milioane de euro pentru a sprijini…

- Doua dintre cele mai importante și cele mai afectate sectoare economice – industria alimentara și construcțiile, pot beneficia de un sprijin financiar consistent. Este vorba de 290 de milioane de euro – granturi pentru investiții in retehnologizare acordate IMM-urilor din cele doua domenii sau din cele…

- ”In contextul crizelor simultane cu care se confrunta Romania post-pandemica, respectiv liberalizarea pretului la energie, cresterea pretului carburantilor si criza generata de invazia Federatiei Ruse asupra Ucrainei, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a initiat un set de masuri pentru…