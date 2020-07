Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban spune ca restructurarea aparatului bugetar va veni de la sine in perioada urmatoare, mentionand ca digitalizarea administratiei va avea drept consecinta ca unii angajati, respectiv „cei care plimba hartiile” nu isi vor mai avea rostul.

- "Avand in vedere schimbarile din ultima perioada cu privire la desfasurarea activitatilor lucrative, precum si perioada de timp scursa de la momentul adoptarii masurilor de restrictionare a miscarii persoanelor, CNIPMMR analizeaza modul in care intreprinderile mici si mijlocii din Romania au fost…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, spune ca, la minister nu exista niciun proiect privind restructurarea aparatului bugetar sau taieri de salarii in sectorul public. "Ne vom uita in primul rand daca in cheltuieile pe care le avem anul acesta exista cheltuieli neesentiale la care putem sa renuntam…