- Premierul Marcel Ciolacu a dispus demiterea prefectului și subprefectului județului Mureș, dupa descoperirea azilului groazei din Barnești, care in ultimele zile a fost controlat de instituțiile cu atribuții din județ și nu au fost descoperite nereguli. ”Azi am avut o discuția cu domnul ministru Predoiu…

- Premierul Marcel Ciolacu a dispus demiterea prefectului și subprefectului județului Mureș, dupa descoperirea "azilului groazei" din Barnești, care in ultimele zile a fost controlat de instituțiile cu atribuții din județ și nu au fost descoperite nereguli.

- Avem in exclusivitate explicațiile patronului azilului din Mureș, filmat cu camera ascunsa. Barbatul susține ca nu are habar cum bolnavii au ajuns in subsolul centrului, printre materiale de construcții, plini de sange și fecale. Lasa de ințeles ca erau nesupravegheați.

- Azilul groazei din Mureș a ajuns in atenția tuturor, dupa ce s-a aflat ca baranii care locuiau acolo erau inchiși in subsolul cladirii, in condiții inumane. La o zi dupa ce autoritațile au facut verificari și au salvat victimele, patronul azilului a facut primele declarații. Cosmin Papuc a explicat…

- Cazul azilului groazei din Mureș a ajuns in atenția tuturor in doar cateva ore, dupa ce au ieșit la iveala informații terifiante. Batranii care locuiau acolo erau ținuți la subsol, in condiții greu de imaginat. La cateva ore dupa ce imaginile cu aceștia au fost facute publice, avocatul azilului a dat…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, aseara, intr-un mesaj pe o retea de socializare ca a dispus intervenția de urgența a autoritaților „in cazul unor abuzuri și violențe inadmisibile” care ar fi fost comise impotriva unor beneficiari din Centrul de ingrijire și asistența Casuța Lu’Min, din județul Mureș.…

- Dupa doua saptamani de cand autoritațile din Mureș au mers in control in azilul din comuna Bardești și l-au inchis, voluntarii de la Centrul de Resurse Juridice au facut o descoperire șocanta.

