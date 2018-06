Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi adoptam cel de-al doilea pachet de investitii strategice care vor fi realizate in parteneriat public privat. In sedinta din 24 mai, anul acesta, am aprobat primele cinci proiecte. Astazi aprobam inca opt proiecte strategice de investitii, care urmeaza sa fie pregatite si atribuite in parteneriat…

