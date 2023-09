Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, in Hunedoara, ca va solicita Curtii Constitutionale (CCR) devansarea termenului stabilit pe 18 octombrie cand va dezbate sesizarea formulata de USR si Forta Dreptei asupra legii privind masurile fiscal-bugetare pe care si-a asumat raspunderea Guvernul in Parlament.„Exista…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit ca va dezbate pe 18 octombrie sesizarea USR si a Fortei Dreptei pe legea privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, act normativ pe care si-a asumat raspunderea Guvernul in Parlament.USR…

- Inainte de ședința din plenul reunit al Parlamentului, USR și Forța Dreptei au anunțat ca vor ataca la Curtea Constituționala pachetul de legi privind modificarile fiscale pentru care premierul Marcel Ciolacu și-a asumat raspunderea. Liderul USR, Catalin Drula, a spus ca acest demers este singurul care…

- „Il chem joi pe Marcel Ciolacu sa-si prezinte masurile fiscale in fata parlamentarilor AUR. Si a agricultorilor, constructorilor si micilor intreprinzatori”, a scris George Simion, marti pe Facebook. Proiectul de lege privind noile masuri fiscale, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea…

- Liderul USR, Catalin Drula, a criticat in termeni duri pachetul de masuri fiscale pe care Guvernul iși va asuma raspunderea in Parlament și a declarat ca se va opune cu toate fortele acestui act profund nedrept care loveste in economia romaneasca. Drula nu s-a ferit sa aduca in discuție inclusiv posibilitatea…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos a declarat, marti, referitor la pachetul de masuri fiscale pe care Guvernul isi va asuma raspunderea in Legislativ, ca ceea ce face premierul Marcel Ciolacu este un „numar de iluzionism, nu de guvernare”, iar proiectul de lege al Executivului ar trebui sa se numeasca…

- Guvernul si-a propus sa definitiveze Legea privind reducerea cheltuielilor bugetare si combaterea evaziunii fiscale pentru care premierul Marcel Ciolacu isi va asuma raspunderea in Parlament. De asemenea, vor fi finalizate si Ordonantele de Urgenta care vor sustine aplicarea acestui act normativ. Documentele…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, marti, ca nu s-a pus problema ca Marcel Ciolacu sa negocieze cu mandatul de premier pe masa. „Astazi am vrut sa avem o concluzie prin care sa ne apropiem de masurile finale si apreciez ca dialogul si consultarile cu mediul de afaceri, cu mediul asociativ,…