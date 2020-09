Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban afirmat, sambata, referitor la amendamentele privind majorarea pensiilor cu 40% incepand cu 1 septembrie, precum și creșterea salariilor profesorilor din acest an, votate in comisiile de buget, unde PSD detine majoritate, ca se vor purta negocieri in Parlament, astfel incat legea…

