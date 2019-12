Stiri pe aceeasi tema

- Doua proiecte cu un impact bugetar major – dublarea alocațiilor pentru copii și scaderea TVA de la 19% la 16% si majorarea alocatiilor pentru copii. Tot in plenul de astazi ar urma sa fie adoptata legea care ii lasa pe magistrați și pe parlamentari fara pensiile speciale. Scaderea TVA de la 19 la 16%…

- Decizia privind asumarea raspunderii sau dezbatere pe proiectul de buget pentru anul 2020 o vom lua dupa discutiile pe care le vom avea cu partenerii politici din Coalitie, dar, asa cum arata lucrurile, exista un risc foarte mare ca in cazul in care optam pentru dezbateri in Parlament sa ajungem…

- Un numar de 35 de organizatii neguvernamentale ii cer Executivului sa inlature ''efectele distructive'' ale OUG 114/2018 in privinta reutilizarii sociale a sumelor confiscate din infractiuni."Avand in vedere declaratiile prim-ministrului Ludovic Orban si ale ministrului Finantelor, Florin…

- 'Taxa pe activele bancare trebuie eliminata pentru ca acolo nu este vorba doar de o taxa pe activele bancare, este o interventie directa a statului in politica comerciala a bancilor, iar acest lucru nu poate sa existe intr-o economie liberala. In acelasi timp ne vom uita si la ce se intampla pentru…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat marți Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 49/2019 privind activitațile de transport alternativ. In cadrul procedurii legislative parlamentare de adoptare a ordonanței, deputatul social-democrat buzoian Ionela Dobrica, secretar…

- Am putea primi bani de la guvern pentru refuncționalizarea fostei clinici de Dermatologie, pentru reabilitarea termica și reamenajarea parterului Palatului Culturii, pentru sediul central al Bibliotecii Județene, pentru reabilitarea Filarmonicii Banatul, precum și pentru transformarea a doua cinematografe:…

- In aceasta dimineața, Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalul Contractual din MAI a facut o solicitare catre Camera Deputaților, aceștia cerand majorarea normei de hrana, retroactiv, incepand cu data de 1 ianuarie 2019. ”In cursul acestei dimineți, FSNPPC i-a trimis președintelui Comisiei…