Respingerea perspectivei ca Albania sa devina intr-o zi membra a Uniunii Europene poate alimenta radicalizarea musulmana din acest stat balcanic, ceea ce ar pune in pericol stabilitatea regionala, a avertizat miercuri premierul albanez Edi Rama, transmite Reuters.



Aflat la Berlin pentru a pleda in favoarea lansarii negocierilor de aderare a tarii sale la UE, dupa ce saptamana trecuta Comisia Europeana a recomandat statelor membre initierea acestui proces, Edi Rama i-a condamnat pe politicienii europeni care incurajeaza sentimentele antimusulmane, numindu-i "investitori in radicalizare".

…